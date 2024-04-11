الزمالك يكتسح الاتحاد السكندري بثلاثية ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن للدورى

حقق فريق الزمالك الفوز بثلاثية نظيفة على حساب الاتحاد السكندري في اللقاء الذى جمع الفريقين الليلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الاسبوع الثامن لمسابقة الدورى الممتاز.

شهدت المباراة تألق احمد مصطفي "زيزوالذى قاد الفريق الأبيض ببراعة ونجح في هز شباك زعيم الثغر في الدقيقة 14 وفي الدقيقة 88 بينما احرز هدف الزمالك الثاني ناصر ماهر في الدقيقة 34 .

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 18 نقطة جمعمها من 12 مباراة خاضها حتى الآن، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بالجدول برصيد 27 نقطة حصدها من 15 مباراة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الاتحاد السكندري، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر عبد العزيز ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وسيد عبد الله "نيمار" وسيف الجزيري وناصر منسي.

واحرز هدف الأبيض الثاني ناصر ماهر في الدقيقة 34.

ويدخل الزمالك المباراة اليوم وهو يمتلك 15 نقطة جمعها من 11 مباراة خاضها حتى الآن، ويحتل المركز الخامس عشر في الجدول بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بالجدول برصيد 27 نقطة حصدها من 15 مباراة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الاتحاد السكندري، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر عبد العزيز ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وسيد عبد الله "نيمار" وسيف الجزيري وناصر منسي.