حماس: الدمار في غزة يعكس فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه خلال الحرب

أكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانون، أن حجم الدمار الهائل والخراب الذي شهده قطاع غزة يعكس فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه المزعومة خلال الصراع الأخير، مؤكدًا أن مفتاح التوصل إلى أي اتفاق مستقبلي يكمن في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وعودة النازحين إلى منازلهم في قطاع غزة.

وفي بيان أصدرته الحركة، أكد القانون أن حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والمدنية في قطاع غزة يعكس فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه المعلنة، ويكشف عن نازية وفاشية الاحتلال وفشله في كسر إرادة شعب غزة.

وشدد القانون على أن أي اتفاق مستقبلي مع الاحتلال يجب أن يبنى على وقف دائم لإطلاق النار، مع التركيز بشكل خاص على عودة النازحين دون قيود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، مشددًا على أن أي اتفاق بخلاف ذلك لن يكون مقبولًا أو مستدامًا من قبل الحركة والشعب الفلسطيني.

أشار الناطق باسم حركة حماس، عبداللطيف القانون، إلى أن استمرار حرب الإبادة الجماعية والتجويع وتمديد مدة النزاع لن يمنح الاحتلال الصهيوني الصورة الانتصارية التي يدعيها، ولن تحقق له أهدافه الوهمية كما يحلم.

وأوضح القانون أن حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في مجمع الشفاء ومحيطه كانت وحشية وكارثية للغاية، حيث لا تزال عمليات البحث مستمرة منذ عشرة أيام لانتشال المئات من الجثث الممزقة والمدفونة في الرمال.

وأكد القانون أن الاحتلال المجرم لم يلتزم بأي من القوانين الدولية أو القيم الإنسانية، مما يستدعي محاسبته على جرائمه وحربه الإبادية.

وأضاف الناطق باسم الحركة أن المقاومة الفلسطينية نجحت في هزيمة الاحتلال وتحطيم جيشه في شوارع غزة وأزقتها، وأشار إلى أن هجمات كتائب القسام في منطقة الزنة بخان يونس تعد دليلًا على ذلك، مؤكدًا أن فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه سيبقى عارًا يلاحقهم إلى الأبد.