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السبت 13 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يهزم زد بهدف قاتل

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا على مضيفه زد بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب السلام في اللقاء المؤجل من الجولة 8 للدوري الممتاز. 

سجل هدف الأهلي الوحيد وسام ايو على في الوقت بدل الضائع ليمنح الأهلي فوزا مهما ويستعد نغمة الانتصارات في الدوري. 

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة قفز بها إلى المركز التاسع بينما توقف رصيد زد عند 24 نقطة في المركز الخامس. 

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة زد بعد قليل على استاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة 8 للدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يمتلك زد 24 نقطة في المركز الخامس.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: عمر كمال عبد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس 
خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية 
خط الهجوم: رضا سليم وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

الأهلي وزد الدوري الممتاز مروان عطية