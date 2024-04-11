نهائي كأس السوبر السعودي.. الهلال يتقدم على اتحاد جدة في الشوط الأول

تقدم فريق الهلال على نظيره اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد محمد بن زايد بالإمارات، في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

يشارك النجم المصري أحمد حجازي أساسيًا في تشكيل اتحاد جدة، وكاد أن يرتكب ركلة جزاء على مهاجم الهلال صالح الشهري، ولكن حكم اللقاء أنقذه بعدم احتساب الخطأ.

افتتح البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا، التهديف لصالح الزعيم بهدف أول في الدقيقة الخامسة من صناعة صالح الشهري.

وفي الدقيقة 21، أهدر المغربي عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء بعدما تصدى لها مواطنه ياسين بونو حارس الأزرق، ولكن ارتدت الكرة لمهاجم العميد ليدرك التعادل للنمور في نفس الدقيقة.

وأعاد سالم الدوسري، الهلال للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

وتأهل الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد فوزه على الوحدة بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، بينما بلغ الهلال، المباراة النهائية بعدما فاز على النصر بنفس النتيجة المذكورة أعلاه.