خروح مروان عطية مصابًا من مباراة الأهلي وزد

تعرض مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي وزد المقامة حاليا في الدوري الممتاز.

وتعرض مروان عطية للإصابة في الدقيقة 65 وخرج مصابا ودخل بدلا منه محمد مجدي أفشة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة زد بعد قليل على استاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة 8 للدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يمتلك زد 24 نقطة في المركز الخامس.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية

خط الهجوم: رضا سليم وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.