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الأربعاء 10 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مسؤولة أمريكية: المساعدات الإنسانية لغزة زادت بشكل كبير في الأيام الماضية

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة
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قالت سامانثا باور رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن المساعدات الإنسانية لغزة زادت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية.

وأضافت سامانثا باور - خلال جلسة للجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية الثلاثاء - أنه ينبغي الحفاظ على المستوى الذي تحقق وزيادة المساعدات بشكل أكبر، مشيرة إلى أن هناك تحولا ملحوظا ونأمل أن يستمر ويتوسع.

وأوضحت "نحن بحاجة إلى إدخال ما يزيد على 500 شاحنة يوميا، حيث لدينا ظروف شبيهة بالمجاعة في غزة.

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة لإتاحة دخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية مع دخول الحرب شهرها السابع.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بأن 468 شاحنة محملة مساعدات إنسانية دخلت غزة الثلاثاء، وهو العدد الأكبر الذي يدخل القطاع في يوم واحد منذ اندلاع الحرب.

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