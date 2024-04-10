بينهم 3 أشقاء.. مصرع 4 أشخاص إثر سقوطهم في بيارة صرف بالفيوم

اتشحت قرية سنرو التابعة لمركز أبشواي، بمحافظة الفيوم بالسواد عقب مصرع أربعة شباب من أبنائها بينهم ثلاثة أشقاء، إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي بالقرية، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة أبشواي يفيد بمصرع أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء داخل إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي، بقرية سنرو التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة إلى مكان الواقعة برئاسة الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، وتبين سقوط أربعة أشخاص وانتشالهم من داخل بيارة بالقرية عندما سقط أحدهم قام الآخر بمحاولة إنقاذ شقيقه حتى سقط أربعة في محاولة منهم بإنقاذ بعضهم البعض وتوفوا جميعًا داخلها.

وتبين مصرع كلا من: محمد سلامة نصر، وشقيقه سعيد سلامة نصر، وشقيقهم الثالث وائل سلامة نصر، والرابع محمد أحمد سنهابي جار لهم بالمنزل، وجميع المذكورين مقيمين في قرية سنرو القبلية التابعة لمركز أبشواي في محافظة الفيوم،

وانتشلت الأجهزة الأمنية الجثث وتم إيداعهم في مشرحة مستشفى المركز الطبي بسنرو تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم استخراج تصريح لدفن الجثث الأربعة بجنازة جماعية، بمقابر أسرهم بالقرية، وتولت النيابة العامة التحقيق.