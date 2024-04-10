بايدن: نتنياهو يرتكب خطأ كبيرا بتصرفاته في غزة

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في غزة "خاطئة"، وحض إسرائيل على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار، ولكنه لم يشر إلى أي تغييرات مهمة في سياسة الولايات المتحدة تجاه حليفتها في الشرق الأوسط، وفق شبكة "سي.أن.بي.سي" الأمريكية.

وقال بايدن لشبكة "يونيفيجين" الأمريكية الناطقة بالإسبانية عندما سئل عن طريقة تعامل نتانياهو مع الحرب "أعتقد أن ما يفعله هو خطأ، أنا لا أتفق مع مقاربته"، وحض إسرائيل على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار، وفق فرانس برس.

وكان بايدن قد حذّر الأسبوع الماضي من أن مستقبل الدعم الأمريكي على المحك ما لم تتّخذ إسرائيل إجراءات لتهدئة المخاوف بعدما أسفرت ضربة إسرائيلية عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة. وقالت إسرائيل إنها تمت "عن طريق الخطأ".

وأكدت الولايات المتحدة أنها لا تزال ترفض عملية إسرائيلية واسعة النطاق في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وذلك بعدما أعلن نتانياهو تحديد موعد لهذه العملية.

ودعت الإدارة الأمريكية إسرائيل مرارا إلى تقديم خطة لحماية المدنيين في رفح حيث لجأ حوالي 1،5 مليون فلسطيني هربا من الحرب المستمرة منذ ستة أشهر.