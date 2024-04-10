تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الأربعاء في تمام الخامسة و58 دقيقة صباحا؛ وذلك في 335 ساحة بمختلف قرى ومدن المحافظة.

وقال الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم تخصيص أكثر من 1000 مسجد من المساجد التي يصلي فيها الجمعة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2024 منها مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي ومسجد سيدي طلحة التلمساني ومسجد أبو غنام الأثري وغيرها من المساجد الكبري.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قد بعث برقية تهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.