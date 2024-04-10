الأمم المتحدة تؤكد تعطيل إسرائيل لتوزيع الغذاء داخل غزة

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمس الثلاثاء، بأن احتمال منع قوافل الغذاء، التي تنسقها الأمم المتحدة، من الوصول إلى شمال غزة; يزيد بثلاثة أضعاف عن باقي قوافل المساعدات.

وقال المتحدث باسم المكتب ينس ليركه - في مؤتمر صحفي دوري للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في جنيف - إن السلطات الإسرائيلية لم تقدم سببا واضحا لذلك، "إنهم في كثير من الأحيان يقومون بالإنكار، وهذا كل شيء، وينتهي الأمر عند هذا الحد.. لا نحصل على تفسير".

وفقا للموقع الرسمي للامم المتحدة، وردا على سؤال عن فتح المزيد من ممرات المساعدات، خاصة معبر "إيريز"، قال ليركه "حتى ليلة الإثنين، لم يتلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أي معلومات عن فتحه".

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية - في تقرير هذا الأسبوع - أن القيود ورفض تحركات المساعدات المخطط لها من قبل السلطات الإسرائيلية لا تزال تعيق إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى القطاع المدمر، وشدد ليركه على أن نقل المساعدات داخل غزة "يعد تعقيدا آخر" في إشارة إلى العوائق ومنع الوصول.