إصابة 13 شخصًا بطلق ناري خلال مشاجرة بالمنيا

أُصيب 13 شخصًا بطلق ناري، إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفيات وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين طرفين في مدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، تم استخدام خلالها الأسلحة النارية مما أسفر عن وقوع مصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 13 شخصا بطلقات نارية إثر وقوع مشاجرة طاحنة بين طرفين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام ومستشفى المنيا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.