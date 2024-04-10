الديمقراطيون بالنواب الأمريكي يطالبون بضمانات قبل إرسال إف-15 لإسرائيل

قال النائب الديمقراطي الأمريكي جريجوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، إنه يريد "ضمانات" قبل الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-15 لإسرائيل وسط حربها مع حماس.

وقال ميكس خلال مقابلة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أنا في انتظار التأكيدات، عندما أعود إلى واشنطن العاصمة، أريد التأكد من أنني أعرف أنواع الأسلحة والغرض الذي سيتم استخدام الأسلحة من أجله".

وتابع ميكس: "على سبيل المثال، أعتقد أن هذا يكفي – يكفي لما يحدث في غزة، أعتقد أن حماس بحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن الآن، ويجب أن يكون هناك ضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، وأعتقد أن هذا ما يبكون عليه الناس في إسرائيل. وأعتقد أن هذا القصف العشوائي يكفي".

وأكدت صحيفة "ذا هيل" الأسبوع الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس بيع أسلحة جديدة لإسرائيل. ويأتي التقرير وسط ضغوط متزايدة على البيت الأبيض لوقف مبيعات الأسلحة لحليفه القديم في مواجهة سقوط ضحايا من المدنيين في غزة. وذكرت صحيفة بوليتيكو لأول مرة أن البيع المحتمل سيشمل ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة جديدة من طراز إف-15 و30 صاروخ جو-جو متقدم متوسط المدى من طراز إيه آي إم-120.

وتأتي تصريحات ميكس بعد أقل من أسبوع من إعلان السيناتور الأمريكية إليزابيث وارين أنها ستتحرك لمنع بيع طائرات إف-15 لإسرائيل، في أعقاب غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غزة الأسبوع الماضي.