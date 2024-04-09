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الأربعاء 10 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على رجل مباراة أرسنال وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

مباراة أرسنال وبايرن
مباراة أرسنال وبايرن ميونخ
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حصد النرويجي مارتن أوديجارد، قائد فريق أرسنال الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني، التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الإمارات، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتوج أوديجارد بجائزة رجل مباراة أرسنال وبايرن ميونخ، بالرغم أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف في اللقاء، لكنه صنع 5 فرص تهديفية، واستعاد الكرة 3 مرات، وقدم 61 تمريرة صحيحة خلال المواجهة.

انتهى الشوط الأول بتقدم البايرن على الجانرز بهدفين مقابل هدف، بعدما افتتح بوكايو ساكا التهديف في الدقيقة 12 بطريقة رائعة، بعدما استلم تمريرة زميله بن وايت، وسدد الكرة بمهارة فائقة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل سيرج جنابري هدف التعادل للبافاري في الدقيقة 18 من صناعة ليون جورتسيكا، قبل أن يحرز الإنجليزي هاري كين هدف تقدم الضيوف على الفريق اللندني في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

في الشوط الثاني، نجح البديل البلجيكي ليونالردو تروسارد في إحراز الهدف الثاني للمدفعجية في الدقيقة 76 من صناعة جابرييل جيسوس، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

أوديجارد
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