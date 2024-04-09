ظهور مميز لـ أمينة خليل وعمرو يوسف وحسن الرداد في العرض الخاص لفيلم شقو

رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات العرض الخاص لفيلم "شقو"، والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير ومن أبرزهم محمد ممدوح وعمرو يوسف ويسرا وأمينة خليل ودينا الشربيني وحسن الرداد وغيرهم من النجوم.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي حول صديقات خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات آخرين، ويتم حاليًا وضع صناعه اللمسات الأخيرة على التحضيرات قبل بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

“شقو” بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا ودينا الشربيني وأمينة خليل، وتأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى.