بيراميدز يكتسح الجونة برباعية ويتصدر الدوري الممتاز.. صور

حقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على مضيفه الجونة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

أحرز رباعية بيراميدز، مصطفى فتحي في الدقيقة 18 وإبراهيم عادل في الدقيقة 56 ورمضان صبحي “ضربة جزاء” في الدقيقة 70 ومحمود عبد الحفيظ في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة تصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة بينما تجمد رصيد الجونة عند 22 نقطة في المركز السابع.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - دودو الجباس.