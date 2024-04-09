السيسي وبشار الأسد يتبادلان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث توجه الرئيس السيسي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، ومتمنياً موفور الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن التقدير والامتنان للاتصال الكريم، معربًا عن خالص الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الخير والازدهار.

في السياق هنأ الرئيس السيسى مسلمى مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى: «إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث اليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالي أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.. أتمني لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد».