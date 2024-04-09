بأي حال عدت يا عيد.. أطفال ونساء غزة يستقبلون الفطر بالزينة والكعك

يحل عيد الفطر المبارك على قطاع غزة ولا تزال أصوات الانفجارات والقصف مستمرة، بالإضافة إلى العيش داخل خيام إيواء، إلا أن هذا لم يعطل شعب غزة عن ممارسة طقوس عيد الفطر من كعك وغيرها من الطقوس.





عيد الفطر هذا العام، ملؤه الحزن والإحباط لآلاف الأطفال في القطاع، لاسيما لمن فقدوا ذويهم، جراء الحرب التي تعصف بقطاع غزة منذ ٦ أشهر.





نشرت "فرانس برس" تقريرا عن تجمع نساء حول فرن صغير بأحد الشوارع الضيقة وسط المخيمات، حيث تحاول نساء عائلة المشهراوي النازحات من مدينة غزة الحفاظ على تقليد صنع كعك العيد.

ودخلت الحرب في غزة شهرها السادس ونزح أغلب سكان القطاع المحاصر إلى جنوبه. ويقول الجيش الإسرائيلي، إن أربع كتائب تابعة لحماس موجودة حاليا في رفح التي لجأ إليها 1,5 مليون شخص منذ اندلاع الحرب ولذلك يخطط لهجوم بري على رفح.





بحسب منظمة اليونيسف، يمثل الأيتام والأطفال الذين فصلوا عن ذويهم، 1٪؜ من عدد النازحين الفلسطينيين بالقطاع، فيما يعيش نحو 1.7 مليون نازح، ظروفا قاسية، يعتمدون على المساعدات، في ظل شح الطعام والماء، حيث تحذر المنظمات الإغاثية الدولية من شبح مجاعة يخيم على القطاع.





كما يقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد الأطفال الذين يعيشون بدون والديهم أو أحدهما في قطاع غزة بما يزيد على 43 ألف طفل.

إلا أنه رغم الالام، يتوافد النازحون في القطاع على أسواق مدينة رفح لشراء مستلزمات العيد من ملابس وحلويات لاستقبال عيد الفطر.

فيما انتشرت مشاهد لأطفال من غزة يحتفلون بقدوم عيد الفطر داخل مدارس الإيواء، والشوارع، والخيام، بالإضافة إلى اكتظاظ الأسواق بالنساء لشراء مستلزمات عيد الفطر.



