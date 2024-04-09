رئيس حي الدقي انتهاء تجهيزات صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود

أعلن رئيس حي الدقي، اللواء أحمد عبد الفتاح، انتهاء الإدارات التنفيذية بالحي من جميع التجهيزات الخاصة بساحة مسجد ميدان مصطفي محمود بالمهندسين من أعمال فراشة ونظافة وتجريد وأيضا طلاء البلدور والإنارة وشاشات العرض، وبنرات تحمل عبارات التهنئة بعيد الفطر بمحيط الساحة.

وتعد الساحة المجاورة لمسجد مصطفى محمود من أبرز وأشهر الساحات في محافظة الجيزة التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المصلين في كل عيد.

وتأتي تلك التجهيزات والاستعدادات في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني لمتابعة حالة النظافة وإزالة أي إشغالات من محيط المساجد والساحات دوريا مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال أيام العيد بالإضافة إلى منع التعدي على الطريق العام وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.



وأكد محافظ الجيزة جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بكافة أنحاء المحافظة، مؤكداً انه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات وبمحيطها وذلك استعدادا لاستقبال المصلين.

أثناء تجهيزات فرش ساحة مسجد مصطفى محمود



واطلع محافظ الجيزة علي استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال العيد حيث تم تخصيص إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطي بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافٍ وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.