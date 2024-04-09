أبو الليف يكشف عن نصيحة أحمد راتب له في بداية مشواره الفني

كشف المطرب نادر أبو الليف، عن نصائح الفنان أحمد راتب له في بداية مشواره، خلال مشاركته في مسرحية سهرة العمر، موضحا: قالي اجتهد واسعَ ومحدش هينفعك".

وأوضح أبوالليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أسباب ابتعاده عن التمثيل، مؤكدا أنه لم يتلقى أي عروض، وكل العروض عبارة عن غناء تترات للمسلسلات أو مسرحيات، وأرحب جدا بالعودة إلى التمثيل بشرط :"الورق يكون كويس وأجسد دور محترم".

تابع، طرحت دويتو مع هبة مختار لأغنية بعنوان الراجل الحنين رزق، وأسير بخطوات سابقة وسعيد بعملي مع الفنان هشام عباس في هتفرج علينا"، مضيفا: "رصيدي في البنك 200 جنيه، و150 دولارا، أنا الحمد لله عايش مستور".

