رئيس الوزراء الأرميني يبحث مع المستشار الألماني عملية السلام بين بلاده وأذربيجان

بحث رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، مع المستشار الألماني أولاف شولتز سبل التعاون بين البلدين وعملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الأرميني، في بيان بثته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية، أن باشينيان تلقى اتصالا هاتفيا من شولتز لبحث القضايا المتعلقة بالتعاون بين أرمينيا وألمانيا ومواصلة تطوير العلاقات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي.

كما أشارا في حديثهما إلى عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، حيث أعرب باشينيان عن استعداد بلاده للجوء إلى حلول تستند إلى أساس المبادئ المتفق عليها في اجتماعات 6 أكتوبر 2022 في براغ، و14 مايو و15 يوليو 2023 في بروكسل، وكذلك في 5 أكتوبر 2023 في غرناطة؛ مؤكدا أن أية محاولة لتشويه هذه المبادئ غير مقبولة بالنسبة لأرمينيا.

وأشار البيان أيضًا إلى أن رئيس الوزراء توجه بالشكر إلى المستشار الألماني على دعم بلاده الإصلاحات الديمقراطية في أرمينيا وتطوير العلاقات بين أرمينيا وألمانيا وأرمينيا والاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن أرمينيا رحبت في وقت سابق بالقرار المعتمد في البرلمان الأوروبي، الذي يدعو للاستجابة لأرمينيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، مؤكدة تطلعها إلى زيادة تعميق التعاون الثنائي مع بروكسل. حيث تم اعتماد القرار المقدم في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بشأن الحاجة إلى علاقات أوثق بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا وإبرام معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان بأغلبية 504 أصوات مقابل 4 أصوات وامتناع 32 عضوا عن التصويت.