تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك فى المنوفية

يؤدى أبناء محافظة المنوفية صلاة عيد الفطر المبارك غدا الأربعاء فى تمام الساعه5:59 صباحا .

من جانبه أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال عيد الفطر المبارك ، موجهاً بفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة أمام جموع المواطنين للاحتفال بإجازة العيد لمشاركتهم فرحتهم والمتابعة الدورية بما يضمن استمرارية الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحدائق .

واشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة فضلاً عن استمرار تواصل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربطها بغرف العمليات الفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.