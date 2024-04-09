حزب مصر أكتوبر مهنئا السيسي بعيد الفطر: نجدد العهد على بذل الجهد لاستكمال التنمية والبناء

هنأ المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيد هذا الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

وأعرب "الباز" عن طيب التمنيات القلبية للرئيس السيسي، في مساعيه وجهوده لخدمة الوطن ورفعة شأنه، موضحا نستغل هذه المناسبة لنجدد العهد على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية والنهضة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات تحت قيادته الرشيدة، لينعم الوطن وأبناؤه بالخير والتقدم والازدهار والتنمية.



وتوجه بالتحية والتقدير للشعب المصري العظيم على صموده وتحمله التحديات وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ووقوفه بشكل حاسم مع قيادته السياسية، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

كما هنأ الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، القوات المسلحة ورجال الشرطة الحصن الأمين للأمة المصرية ولأرض الوطن في هذه المناسبة الغالية.