اقرأ غدًا في عدد البوابة.. "حماس" تدرس مشروع هدنة والإفراج عن الأسرى

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 4 فبراير 2024، الموافق أول أيام عيد الفطر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرجل الثالث في الصين يزور كوريا الشمالية

احترام قرارات الأمم المتحدة وتحقيق حل الدولتين

حركة "حماس" تدرس مشروع هُدنة والإفراج عن الأسرى

تركيا تفرض قيودًا على الصادرات إلى إسرائيل حتى انتهاء الحرب

تل أبيب تعارض عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

بكين تسعى لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو

لمحاربة الإرهاب.. جيش بوركينا فاسو يستعين بالطائرات بدون طيار