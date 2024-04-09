ضبط شخص في كفر الشيخ بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بكفر الشيخ بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت إدارة أحد الأشخاص كيانًا تعليميًا وهميًا "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول كفر الشيخ للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دورات تعليمية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (79 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية، دفترَي إيصالات تحصيل نقدية، طلبات تسجيل التحاق للدراسة بالأكاديمية، مطبوعات دعائية، كتب دراسية مختلفة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.