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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

«الزيات»: يجب تعديل القانون مرة أخرى.. ولا بُد أن تتغير النظرة له على أنه مُتدرب

الدكتور إبراهيم الزيات
الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر
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شدد عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الدكتور إبراهيم الزيات، على ضرورة إقرار زيادة في مكافأة طبيب الامتياز لتصل إلى ٨٠٪ من راتب الطبيب النائب «أي الطبيب المُقيم».

وأوضح «الزيات» في تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه يتم تعديل القانون مرة أخرى، وأنه لا بُد أن تتغير النظرة لطبيب الامتياز على أنه مجرد مُتدرب، ولأنه مُتدرب يؤدي بوظيفته، مثل كل دول العالم على أنه تدريب أثناء أداء العمل.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن سنة الامتياز لدراسة الطب في مصر، تبلغ حوالي 12 شهرًا، وهي سنة كاملة، مُخصصة للتدريب العملي على مختلف التخصصات الطبية، حيث لا يُسمَح للطلاب بالتخرج أو الحصول على شهادة، إلا بعد إتمام سنة الامتياز في الطب في مصر.

وتابع الدكتور إبراهيم الزيات، أنه الآن يوجد لدينا دفعتان من طلبة كليات الطب تخرجوا في وقت واحد، والسعة الاستيعابية الموجودة للسراير داخل تدريب الامتياز، كانت تسع نصف دفعة فقط، والآن أين مكانهم وتوزيعاتهم داخل تدريب الامتياز؟.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أنه توجد لدينا كليات الطب الخاصة ولا توجد داخلها مستشفيات جامعية، فجميع الطلبة يتخرجون ويلجؤون إلى تدريب الامتياز في وزارة الصحة لكي يحصلوا على مدة التدريب الإلزامي، وبناءً على ذلك فإن جودة تدريب طبيب الامتياز أصبحت أقل.

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