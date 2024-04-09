عيد الفطر.. 7 نصائح للتأكد من سلامة الفسيخ.. تعرف عليها

يقبل الكثير على تناول الأسماك المملحة مثل السردين والملوحة و الفسيخ كعادات غذائية وسلوكيات مرتبطة بعيد الفطر، ولذا يجب علينا أن نحذر من مدى إمكانية تواجد وتداول بعض أنواع من السردين والملوحة والفسيخ السيئة او منخفضة الجودة في الأسواق لتلبية احتياجات السوق والاستهلاك المتزايد خلال فترة العيد.

وكشف الدكتور عاطف سعد عشيبة، أستاذ تكنولوجيا اللحوم والأسماك، ووكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية عن عدة نصائح هامة عند شراء وتداول الفسيخ تتمثل في:

1- ضرورة شراء الفسيخ من مصادر موثوقة لضمان النظافة بقدر المستطاع لتجنب مصادر التلوث الغذائي.

2- أن تكون عملية التمليح قد تمت في براميل خشبية وليس في صفائح مغلقة حتى لا تتوافر البيئة اللاهوائية التي تساعد علي تكاثر ميكروب الكلوستريديم بوتيولينم الخطير الذي يسبب التسمم الغذائي للإنسان.

3ـ يمكن تجميد الفسيخ قبل استخدامه لمدة 48ساعة لقتل ما به من طفيليات إذا كان قد تم تمليحه لفترة غير كافية.

4- يجب عصر الليمون علي الفسيخ حيث إن هذا الوسط الحامضي لا يناسب وجود البكتريا.

5ـ يمكن قلي الفسيخ في الزيت قبل تناوله.

6- الحرص على عدم تناول كميات كبيرة منه لمحتواه المرتفع من الملح خصوصا لمرضى ضغط الدم.

7ــ ضرورة تناول كميات كبيرة من الخضراوات كالبصل الأخضر والخس أيضا لأنها تساعد في التخلص من الملح حيث تقوم بامتصاص الملح الزائد وطرده في البراز، مع الحرص علي غسل تلك الخضراوات جيدا مع استخدام الخل لتجنب الإصابة بالدودة الكبدية.