عيد الفطر.. 5 طرق للكشف عن سلامة الرنجة.. تعرف عليها

بعد ساعات قليلة تبدأ الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، حيث يقبل الكثير على تناول الأسماك المدخنة مثل الرنجة كإحدى العادات الغذائية للمصريين وخاصة خلال الاحتفال بعيد الفطر.

وفي هذا الصدد، نقدم بعض المعلومات والنصائح الهامة لجمهور المستهلكين لمعرفتها واتباعها حفاظا على الصحة العامة.

في البداية نحذر من طرح وتداول أنواع غير جيدة من الرنجة في الأسواق لتغطية احتياجات السوق في هذا الوقت.

وكشف الدكتور عاطف سعد عشيبة، أستاذ تكنولوجيا اللحوم و الأسماك ووكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، عن عدة طرق يمكن للمستهلك من خلالها الكشف عن سلامة الرنجة وهي:

1- التأكد من عدم وجود أي نمو فطري على السطح.

2- التأكد من أن الرنجة متماسكة وليست عالية الطراوة (عيب تصنيع بغرض الكسب من خلال وزن أكبر) ولا يوجد أي تهتكات للجلد والأنسجة.

3- شم الرائحة وخاصة حول الفتحة الموجودة قرب الذيل فلو ظهرت رائحة غريبة او مشابهة للبيض الفاسد فذلك يعني فساد الرنجة.

4- يمكنك أيضا الضغط بأصبعي السبابة والإبهام حول هذه الفتحة، فإذا خرجت مواد لزجة أو غازات تكون السمكة فاسدة.

5- يعتبر اللون أيضا دليلا هاما فالرنجة السليمة تكون ذهبية اللون، أما اذا تحول اللون إلى الأصفر الباهت البني فهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كل هذه العوامل يمكن أن تكون مؤشر لدخول السمكة في مرحلة فساد من عدمه - والرنجة بشكل عام عرضة للتلف والتلوث بالميكروبات الممرضة والفطريات المفرزة للسموم الفطرية إذا لم يراعي كل عوامل الجودة في الإنتاج وحتى الاستهلاك.

وبالنسبة لسلامة تداول واستهلاك الرنجة قال عشيبة أنه يجب الآتي:

1- التأكد من أن الرنجة معروضة في ثلاجات العرض وليس الهواء الطلق.

2- التأكد من بطاقة البيانات المدونة من حيث تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية – طريقة التدخين علي البارد أم علي الساخن

3- يفضل طهي الرنجة المدخنة علي البارد في قليل من الزيت طهيا جيدا.

4- اضافة عصير الليمون لخفض الـpH ورفع درجة الحموضة وبالتالي خلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا.

5- نزع جلد الأسماك المدخنة للتخلص من المواد الغير مرغوبة والضارة المترسبة من الدخان علي سطح الرنجة.

6- استهلك اللحم من الخارج دون فتح بطن الرنجة.

7- يحذر من استهلاك هذه المنتجات مثل الرنجة أو الفسيخ أو الملوحة لفئات معين من المستهلكين مثل مرضي ضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين والقلب وارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم – نتيجة للمحتوي العالي من الصوديوم في هذه المنتجات.