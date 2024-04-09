العظمى بالقاهرة 26.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس أول أيام عيد الفطر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، أول ايام عيد الفطر المبارك، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للدافئ على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر .

كما يشهد الأربعاء أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة علي فترات متقطعة.

وكذلك نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 27 والصغرى 14 ، وعلى جنوب الصعيد 31 العظمي والصغري 18 درجة .