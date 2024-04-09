مستبشرًا بدخول السرور على أهل بيته.. تعرف على مظاهر احتفال الرسول بعيد الفطر

ساعات قليلة تفصل المسلمون في كل أنحاء العالم عن بداية عيد الفطر المبارك الذي ينتظره كل مسلم بعد صيام ٣٠ يومًا في شهر رمضان الكريم، وهو هيد البهجة والفرحة لدى كل مسلم حيث يحتفل كل مسلم مرتين في العام بعيدين شرعيين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، ويحتفل المسلمون بعيد الفطر في اليوم الأول من شهر شوال في كل عام وهو الشهر العاشر من السنة الهجرية.

ويفكر المسلمون في الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة احتفاله بعيد الفطر المبارك، ليتبع الكثير سنته ويسيروا عليه فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: "أنه كام في يوم العيد يغتسل ويتطيب ويرتدي أحسن وأطيب الثياب وكان يبدو فرحا مستبشرا بدخول السرور والسعادة على أهل بيته في هذا اليوم المبارك".

وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال: "أمرنا رسول الله في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأثمن ما نجد"، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي الصحابة بتهنئة بعضهم البعض لنشر المحبة والسرور، وعن جبير بن نفير قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض "تقبل الله منا ومنكم".

وكان الرسول يفطر قبل الخروج لصلاة عيد الفطر فكان رسوب الله صلى الله عليه وسلم يأكل التمر قبل الخروج للصلاة، وهو يردد تكبيرات العيد (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله- الله أكبر الله أكبر ولله الحمد) من وقت الخروج للصلاة حتى وقت الخطبة، ويتوجه للصلاة من طريق ويعود من طريق آخر وكان النبي يؤدي صلاة العيدين في المصلى في الخارج وهو أفضل إذا لم يكن هنا أمطار تحيل دون ذلك.