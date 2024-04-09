متى بدأ المسلمون الاحتفال بعيد الفطر لأول مرة؟

ساعات قليلة تفصل المسلمون في كل أنحاء العالم عن بداية عيد الفطر المبارك الذي ينتظره كل مسلم بعد صيام ٣٠ يوم في شهر رمضان الكريم، وهو هيد البهجة والفرحة لدى كل مسلم حيث يحتفل كل مسلم مرتين في العام بعيدين شرعيين وهما عيد الفطر وعيد الاضحى، ويحتفل المسلمون بعيد الفطر في اليوم الاول من شهر شوال في كل عام وهو الشهر العاشر من السنة الهجرية.

يبدأ العيد برؤية الهلال الدي يعلن عنه بعد انتهاء شهر رمضان وبداية شهر جديد وبعد ان قام المسلمون يدفع الزكاة للفقراء والمساكين والتصدق والصيام والتقرب الى الله بكل الطاعات في شهر المغفرة والعيد يوم للاحتفال وليس للصيام، وقد حرم الصيام في يوم عيد الفطر.

وبدأ المسلمون الاحتفال بعيد الفطر لاول مرة في العام الثاني من الهجرة وهو أول عام فرض فيه صيام شهر رمضان على المسلمين، فمع بداية صوم رمضان بدأ الاحتفال بعيد الفطر معه.

