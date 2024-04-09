تعرف على موعد صلاة الفطر المبارك بمحافظة المنيا

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن موعد صلاة عيد الفطر في محافظة المنيا 2024حيث سيكون في تمام الساعة السادسه و2 دقائق صباحا أى بعد شروق الشمس بـ25 دقيقة وهي تؤدى في جميع المساجد المنتشرة في كافة انحاء محافظة المنيا.

ويستعد اهالى محافظة المنيا لاستقبال عيد الفطر المبارك باجواء دينية مبهجة حيث تكثف مختلف الجهات المعنية داخل المحافظة من جهودها لضمان راحة المواطنين خلال هذه المناسبة

وأنهت مديرية الأوقاف بالمحافظة، برئاسة الدكتور حسانين عبدالحكم، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، استعداداتها لاستقبال المصليين داخل 194 ساحة شعبية، ومركز شباب ومدرسة، بالإضافة إلى المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.