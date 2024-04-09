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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تقسيمة فنية قوية للاعبي الزمالك استعدادا للاتحاد في الدوري

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية مطولة خلال المران الذي أقيم اليوم على ملعب حلمي زامورا بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق بعد انتهاء التقسيمة على استمرار عدد من اللاعبين داخل أرض الملعب لأداء بعض الفقرات الفنية الخاصة بالتسديدات والكرات الثابتة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأهل الزمالك إلي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية في الأيام الماضية على حساب فريق فيوتشر .

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري الممتاز أيمن مصطفى