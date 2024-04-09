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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوميز يعقد جلسة مع دونجا استعدادا للاتحاد في الدوري

جوميز مدرب الزمالك
جوميز مدرب الزمالك
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عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي.

وحرص جوميز على الإشادة باللاعب بعد المستوى الذي ظهر عليه في المباراة  الأخيرة أمام  فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية ، مؤكدا له على ثقته الكاملة في قدراته لمساعدة الفريق خلال الفترة المقبلة، وشرح له بعض الأمور الفنية المطلوبة منه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جوزيه جوميز الزمالك نبيل عماد دونجا فيوتشر الاتحاد السكندري أيمن مصطفى