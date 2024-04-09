كشف لغز العثور على جثة ربة منزل بمساكن موقف دمنهور في البحيرة

تمكنت قوات الأمن في محافظة البحيرة، بالتعاون مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث دمنهور، من الكشف عن اللغز المحيط بمقتل ربة منزل في دمنهور، تبين أن الجاني هو سائق يقود سيارة أجرة، ارتكب الجريمة بسبب السرقة.

وتمكنت قوات الشرطة في دمنهور من القبض على الجاني، الذي يدعى (عبد الحميد ن)، ويبلغ من العمر 57 عامًا، وهو سائق ويقيم في مركز دمنهور، وبمواجهته بالأدلة، اعترف بارتكاب الجريمة، حيث قام بالاعتداء على الضحية وقتلها بالخنق، ثم قام بسرقة هاتفها المحمول وشاشة التلفزيون وأرشد عن مكان المسروقات.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا بالحادث من مأمور مركز شرطة دمنهور، بعد أن تلقت شرطة النجدة بلاغًا من ابنة الضحية التي اكتشفت وفاة والدتها في ظروف غامضة داخل شقتها في مساكن الموقف قبل ساعات قليلة من السحور.

تحركت قوات الأمن إلى مكان الحادث وتبين وجود جثة الضحية، التي تدعى ع.ع.ف ، وتبلغ من العمر 49 عامًا، ملقاة على ظهرها في سرير غرفة نومها بالطابق الثالث من العقار وعلى جثمانها آثار للضرب على الوجه والأنف. تم نقل الجثة إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء التشريح تحت إشراف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

بعد استجواب ابنة الضحية، اكتشفت أنها عثرت على والدتها ميتة عند عودتها قبل ساعات قليلة من السحور، ولاحظت غياب هاتفها المحمول وشاشة التلفزيون.

استجابًا لتوجيهات مدير أمن البحيرة، قام فريق تحقيق برئاسة العميد أحمد السكران، مدير مباحث دمنهور، بتشكيله للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة والقبض على الجناة، تمكنت التحقيقات من تحديد هوية الجاني وفضح تفالغز مقتل ربة منزل في دمنهور، حيث تم العثور على جثتها في شقتها قبل السحور أمس، وبعد التحقيقات، تبين أن سائقًا قتلها خنقًا نتيجة لخلافات بينهما ورغبته في سرقة هاتفها المحمول وشاشة التلفزيون.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على السائق، الذي يدعى عبد الحميد ن، ويبلغ من العمر 57 سنة ويعمل سائقًا ويقيم في مركز دمنهور.

واعترف الجاني عندما واجه بالأدلة، بارتكاب الجريمة والاعتداء على الضحية بالضرب وخنقها حتى الموت. بعد ذلك، قام بسرقة هاتفها المحمول وشاشة التلفزيون، وحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة.