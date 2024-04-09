نائب محافظ الجيزة يتابع جاهزية القطاعات الحيوية بمركز منشأة القناطر لعيد الفطر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم الأثنين مستشفى مبارك المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى أستعدادا لعيد الفطر المبارك، وجاء ذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الميداني بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزية القطاعات الحيوية أستعدادا لعيد الفطر المبارك

واطمئن نائب المحافظ على استعداد المستشفى لاستقبال أي حالة طوارئ ووجود الأطباء بكافة التخصصات مع توافر الأدوية وكافة المستلزمات العلاجية

وتابع نائب المحافظ سير العمل داخل أقسام الأستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والعمليات والصيدلية موجها بضرورة تواجد طواقم عمل مستمرة خلال فترة العيد لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها وتقديم الخدمات الطبية اللائقة واللازمة للمواطنين

كما تفقد النائب عددا من المخابز البلدية للأطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات من قبل مسؤلي وأصحاب المخابز

وشدد النائب على الالتزام بأسعار وأوزان الخبز موجها مسؤلي مديرية التموين والمدينة بالمتابعة الميدانية اللحظية مع اتخاذ الأجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز غير الملتزمين

كما تم تفقد منافذ بيع السلع الأستراتجية ومستودعات الأنابيب للتأكد من الحصص المنصرفة للمستودعات والألتزام بالأسعار المحددة

وأختتم النائب بتفقد حديقة النيل بمدينة منشأة القناطر للأطمئنان علي جاهزية الحديقة للأستقبال المواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك، رافق نائب المحافظ محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر ومديري أدارات الصحة والتموين بمنشأة القناطر.