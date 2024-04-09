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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الأمم المتحدة تؤكد تعطيل إسرائيل لتوزيع الغذاء داخل قطاع غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تعطل توزيع المواد الغذائية داخل قطاع غزة؛ حيث تلوح المجاعة في الأفق، أكثر من المساعدات الإنسانية الأخرى.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس ليركه - وفقا لقناة (فرانس 24) الإخبارية - إن عمليات توصيل المواد الغذائية التي تنسقها الأمم المتحدة، هي أكثر عرضة للعرقلة أو منع وصولها، أكثر من أي مهمة إنسانية أخرى.

وأضاف أنه في شهر مارس الماضي، توجهت القوافل الغذائية إلى الشمال، حيث يعاني 70% من السكان ظروفًا شبيهة بالمجاعة، وتم رفض دخول قافلة الأمم المتحدة ثلاث مرات أكثر من أي قوافل إنسانية أخرى.

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