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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك استعدادا للاتحاد في الدوري

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تخصيص فقرة بدنية قوية  للاعبين خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة بجانب تدريبات تقوية  للعضلات باستخدام  الأدوات الخاصة بصالة الجيمانيزيوم  والتي تم اصطحابها داخل أرض الملعب.

ويحرص الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعدما خاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة بصورة أساسية ، تدريبات استشفائية خلال مران أمس.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جوزيه جوميز الزمالك الاتحاد السكندري أيمن مصطفى