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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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القوات الجوية المصرية تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.. شاهد

استمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى..

القوات الجوية المصرية
القوات الجوية المصرية تواصل الإسقاط الجوى
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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة.


واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ طلعاتها الجوية اليومية على مدار السابع والثامن والتاسع من شهر إبريل الجاري لإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الانسانية والإغاثية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التى يعانى منها سكان القطاع.


يأتى ذلك مع استمرار الجهود المصرية البارزة للوصول إلى التهدئة وتأمين تدفق حركة المساعدات الإنسانية والطبية بصورة كافية ومستدامة فى ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهها سكان قطاع غزة جراء إستمرار العمليات العسكرية.

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