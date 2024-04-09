ضبط 2 طن أسماك مملحة ومدخنة ولحوم غير صالحة للاستهلاك في المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، وذلك تزامنا مع حلول عيد الفطرالمبارك.

ومن جانبه، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن إدارة المجازر وأقسام التفتيش على اللحوم والأسماك، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين، قامت بحملات تفتيشية لضبط الأسواق على مدار اليومين الماضيين بمدينة المنيا وبمراكز ملوي وديرمواس ومطاي قبل حلول عيد الفطر المبارك.

أسفرت الحملات عن تحرير ٧ محاضر، وضبط “١٧٥٢.٧٥٠كجم” أسماك مملحة ومدخنة، ودواجن وكبدة ومصنعات لحوم وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط ٥٤ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر وخروفين و أختام مزورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، على استمرار جهود مديرية الطب البيطري في تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضمان سلامة الغذاء حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة المواطنين

