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الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزير خارجية الصين يدعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني
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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن السلطات الصينية تدعم رغبة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتدعو المجتمع الدولي إلى المساعدة في تحقيق ذلك.

وأضاف وانغ يي، في مؤتمر صحفي في بكين عقب محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، «يجب على المجتمع الدولي أن يدعم الشعب الفلسطيني في إنشاء دولة مستقلة من خلال إجراءات فعلية»، حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وقال وزير الخارجية الصيني إن بكين ترى أنه من الضروري تسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأضاف وانغ يي: «وبالتالي، سيتمكن شعبان من التعايش بسلام، وتعزيز السلام الدائم في الشرق الأوسط».
 

وزير خارجية الصين إنشاء دولة فلسطينية مستقلة