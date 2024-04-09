زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بحر مولوكا قبالة إندونيسيا

الثلاثاء 09/أبريل/2024 - 03:31 م

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالاً بقوة 6.5 درجة ضرب شمال بحر مولوكا قبالة إندونيسيا اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ولم يصدر إنذار من احتمال حدوث أي تسونامي.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أن مركز الهزة الأرضية وقع على عمق 10 كيلومترات.

ويشار إلى أن الزلازل ضرب بانتظام أجزاءً مختلفة من إندونيسيا، التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة، حيث تقع على حزام المحيط الهادي المعروف باسم «حلقة النار»، أي أن يلتقي كثير من الصفائح التكتونية وتُسبب نشاطاً بركانياً وزلزالياً متكرراً.