نتنياهو: لن نكتفي بالقضاء على حماس

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل موجودة بسبب قدرتها على الدفاع عن نفسها. وأكد ذلك خلال لقائه مع المجندين الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد نتنياهو، أن الحكومة ستواصل جهودها للقضاء على كتائب حماس، بما في ذلك في رفح، وأشار إلى أنه لا توجد قوة في العالم ستتوقفهم عن ذلك. وأكد أنهم في يوم مصيري للغاية في حياتهم وفي حياة البلاد.



وأوضح نتنياهو أن الهجمات لم تتوقف منذ تأسيس الدولة وهذا هو مصير الشعب اليهودي. وأشار إلى أن فرقة الدولة هو قدرتهم على صد هذه الهجمات، ورغم ذلك فإنهم يعلمون أن الشعوب الأخرى لا تحب قوتهم ولكنهم يعتبرونها ضرورية لبقاءهم.

وأكد نتنياهو أنه لن يكتفي بالقضاء على حماس، بل يهدف أيضا إلى هزيمة محور إيران. وأشار إلى أن الجميع في الشرق الأوسط وخارجه ينتظرون لمعرفة من سينتصر في هذا المجال، هل إسرائيل أم إيران وحلفاؤها.



واضاف نتنياهو إلى أن إسرائيل لديها ثلاثة أهداف، الأول هو إعادة المختطفين، والثاني هو القضاء على حماس، والثالث هو ضمان عدم تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل. وأكد أن هناك هدفًا رابعًا، وهو مواجهة التهديد الإيراني. وقال إن ما يوجد في حماس هو جزء من محور الشر الإيراني الذي يسعى لتدمير إسرائيل، لذا فإن هزيمة حماس تعد هزيمة لهذا المحور.

وأشار نتنياهو أيضا إلى أن هناك هدفا رابعا أيضا، في إشارة إلى التهديد الإيراني، وقال "ما يوجد في حماس هو جزء من محور الشر الإيراني الذي يهدف إلى تدميرنا، ومجرد هزيمة حماس هي هزيمة للمحور".