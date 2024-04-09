حزب مصر أكتوبر يهنئ السيسي والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر

هنأت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعية الله أن يعيده على وطننا الغالي بالخير واليُمن والرخاء.

وأكدت "مديح" في تصريحات لها اليوم، ننتهز هذه المناسبة السعيدة لنجدد العهد على المضي قدما نحو البناء والتنمية، والوقوف خلف القيادة السياسية الحكيمة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحماية مقدراتها.

واشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد، بذل جهودا مضنية لاستعادة مصرنا الغالية من جماعات الشر وبراثن الارهاب، موضحة الرئيس نجح بقيادته الرشيدة فى استعادة الريادة المصرية فى الاقليم والعالم.

واختتمت: “ادعو الله عز وجل أن يوفق القيادة السياسية فيما تبذله من جهد لتحقيق آمال وتطلعات شعب مصر العظيم من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدِ مشرق لوطننا الغالي وابنائنا”.