محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بموقف سيارات إبشواي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، في جولة ميدانية موسعة، عدداً من الشوارع والميادين بنطاق مدينة الفيوم، للوقوف على حالة النظافة العامة بالمدينة، وأعمال رفع تراكمات القمامة حفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري لعاصمة المحافظة، وذلك بحضور سالم فتيح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

شملت الجولة، شوارع أحمد شوقي، والسنترال، وبطل السلام، ومنطقة الشيخ حسن، والطريق الدائري، وكذا عدد من الشوارع بمنطقة حي جنوب، ووجه المحافظ، بتسوير إحدى مناطق تجميع القمامة بمنطقة حي جنوب، حفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري، كما وجه المحافظ، بإلزام مالك إحدى قطع الأراضي الفضاء المستخدمة في تجميع القمامة، بعمل سور حول قطعة الأرض، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، لقيامه بتبوير الأرض، وتحويل المنطقة إلى بؤرة للقمامة.

كما شملت الجولة، تفقد سير العمل بموقف سيارات الأجرة أبشواي وطامية وسنورس/ جامعة الفيوم، بمنطقة ميدان التدريب، واطمأن محافظ الفيوم، على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، كما تفقد المحافظ، أعمال إنشاء وتجهيز موقف سيارات الأجرة الفيوم/ القاهرة الجديد بمنطقة كيمان فارس، المقام على مساحة 5500 متر، ويسع نحو 180 إلى 200 سيارة.

وأكد المحافظ، على رئيس وحدة المتابعة الميدانية، باستمرار الحملات على مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة مدى الالتزام بخطوط السير والتعريفة الجديدة للمواصلات، وتكثيف المرور الميداني لمتابعة حالة النظافة العامة، وإخطار الأحياء لرفع تراكمات القمامة التي يتم رصدها، إضافة إلى المتابعة المستمرة لأسعار السلع الغذائية الأساسية بالمحال التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من ضبط الأسواق وتوافر السلع بالكميات والجودة المطلوبة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية نتيجة جشع بعض التجار، مشدداً على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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