محافظ المنوفية يزور مصابي غزة بمستشفيات منوف للاطمئنان علي حالتهم الصحية

زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عدداً من الأسر الفلسطينية المصابة بمستشفيات منوف العام وحميات منوف ، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة لهم.

رافقه خلالها محمد موسي نائب المحافظ ، الدكتورة رشا خضر مدير مديرية الصحة ، ووحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، والمستشار محمد الجمل عضو مجلس الشيوخ ، والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية ، الدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام، والدكتور محمد عبدالحكم مدير مستشفى حميات منوف.

هذا وتابع المحافظ الحالة الصحية للأسر الفلسطينية المتواجدة بالمستشفيات أثناء تلقيهم العلاج ، وحرص بنفسه على تبادل الحوار معهم والوقوف على الوضع الصحي مقدماً لهم كحك العيد بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وأكد المحافظ لهم أنهم في بلدهم الثاني مصر ومتابعته المستمرة لحالتهم الصحية أولاً بأول ومطمئنهم بتوفير سبل أوجه الرعاية اللازمة وكافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة بالشكل الذي يضمن سرعة التماثل بالشفاء العاجل ، موجهاً بإعداد برنامج ترفيهى للأسر الفلسطينية لممارسة الأنشطة الرياضية لدعمهم نفسياً والترويج عنهم والشد من أزرهم والحد من ألامهم ، فيما قدم المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس السيسي لدعمه الكامل للقضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الخدمة والرعاية الصحية لهم ولأسرهم، ومؤكدين أنا مصر بلد الأمن والأمان.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على الجاهزية الكاملة لمستشفيات المحافظة والاستعداد التام لاستقبال أي حالات من مصابي غزة وتأكيداً على دور مصر بتقديم الدعم لهم في مثل هذه الظروف الصعبة ، وأن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لمساعدة الأشقاء في فلسطين لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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