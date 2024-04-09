دورى الأبطال.. هارى كين يعود لقيادة بايرن ميونيخ لمواجهة ارسنال

يحل فريق بايرن ميونيخ الألمانى، ضيفًَا ثقيلاً على نظيره ارسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى ابطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ومن المتوقع ان يخوض بايرن ميونيخ اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حارس المرمى: أولرايش.

خط الدفاع: كيميتش - أوباميكانو - كيم - ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: جوريتسكا - ليمار - توماس مولر.

خط الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين - سيرج جنابري.

وفي هذه المواجهة سيعود الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام السابق وبايرن الحالي، مرة أخرى إلى العاصمة الإنجليزية.

وسيكون فريق بايرن ميونيخ خصما عنيدًا وصعباً للفريق اللندني، بعدما اصبح موسم البافرى اوشك على الأنتهاء خالى اليدين محلياً من البطولات ولذا يسعى للتشبث بالحلم الأوروبي.



وتمكن بايرن ميونيخ الألمانى من أقصاء لاتسيو الإيطالى فى ثمن النهائى، ليخوض دور ربع النهائى للمرة 22 في تاريخه، و12 في آخر 13 عاما.

