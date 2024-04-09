دورى الأبطال.. تشكيل هجومى لأرسنال فى مواجهة بايرن ميونيخ

يصطدم فريق ارسنال الإنجليزى، بنظيره بايرن ميونيخ الألمانى، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى ابطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ومن المتوقع ان يخوض ارسنال اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حارس المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل ماجالايس - ويليام ساليبا - زينشينكو.

خط الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي.

وتشهد تلك المباراة العودة الأولى لفريق ارسنال منذ 14 عام لدور ربع نهائى دوري الأبطال لأول مرة منذ 2010، وسيكون خصمه بايرن ميونخ الألماني.

