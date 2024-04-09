تشكيليون ونقاد يستقبلون عيد الفطر المبارك.. صور

حرص الفنانون التشكيليون، والنقاد، على تهنئة المتابعين، بحلول عيد الفطر المبارك، من خلال صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، حيث نشروا لوحات فنية تعبر عن العادات والتقاليد المتبعه فى العيد، وأجواء البهجة والفرحة.

ومن بين الفنانين التشكيليين الذين قدموا تهنئة عبر" فيس بوك"، الفنان والناقد صلاح بيصار، حيث نشر لوحة فنية للدكتور مجدى بلبع قائلا عليها: "كل عام وانتم بخير ..عيد فطر سعيد ..تهنئة من الصديق د.مجدى بلبع" .

كما نشرت الفنانة والناقدة ايمان خطاب، عبر صفحتها على "فيس بوك" لوحة فنيه لها وعلقت عليها: " يا برتقال أحمر و جديد ..بكرة الوقفة ..وبعده العيد ..كل عيد و الجميع بخير".

بينما نشر الفنان ماهر عبد القادر لوحه فنيه له بواسطة الذكاء الاصطناعى معلق عليها: " كل عام وأنتم بخير.. عيد فطر سعيد”.

فيما نشر الفنان والدكتور أشرف رضا أستاذ فى كلية الفنون الجميلة، عبر صفحته على "فيس بوك"، صورة فنية، وعلق عليها قائلا: عيد سعيد ...على كل أصدقائى وزملائى وأحبائى ...أتمنى لكم جميعاً الخير والصحة، والستر والسعادة،وراحة البال ...كل سنة وأنتم طيبين ".