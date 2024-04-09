المؤتمر يهنئ السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الفطر

هنأ حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

وأكد حزب المؤتمر ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية والسنوي والذي يضم كافة أطياف المجتمع ، حملت العديد من الرسائل ووضعت أولويات المرحلة القادمة ، بعد بدء الولاية الجديدة للرئيس وفي مقدمتها إصلاح المسار الاقتصادي والاهتمام بالمواطن المصري، وتحسين حياته عبر حياة كريمة و تكافل وكرامة ومواصلة المشروع التنموي الضخم لصالح البلاد في إطار الجمهورية الجديدة.



وأوضح حزب المؤتمر ، أن الرئيس السيسي دائما يرسل لنا رسائل واضحة ومحفزة لكل أطياف المجتمع بتأكيده أهمية الاستمرار في الحوار الوطني ، مؤكدا أن استكمال الحوار الوطني فيه دفعة سياسية لكافة القوى الوطنية بإشراك رؤاها السياسية في المشهد والاستماع للجميع لمواجهة تحديات الوضع الراهن سياسيا واقتصاديا.



وإختتم الحزب تهنئته بدوام التوفيق والسداد للقائد وزعيم المسيرة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن تستمر في تقدم وازدهار ورخاء وأمن وأمان وتستمر مسيرة التنمية لمستقبل أبنائنا .