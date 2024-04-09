9 نصائح لتعديل دورة النوم بعد رمضان

انقضى شهر رمضان الكريم بكل خيراته ونفحاته التي ينتظرها المسلمون من العام للعام، ولكن ليس معنى انتهاء شهر رمضان العودة سريعًا لممارسة نمط حياتنا قبل حلوله، والنوم من أكثر المشكلات التي تواجه الناس، نظرًا لتغيير الروتين اليومي ونمط الحياة ومواعيد النوم والاستيقاظ للسحور والعمل.

يمكن العمل على تعديل شكل النوم خلال أيام إجازة عيد الفطر وقبل العودة مرة أخرى لممارسة أعمالنا، ويعد تنظيم النوم من الأشياء السهلة الممتنعة، ولكن ببعض الخطوات البسيطة يمكن العودة لما كنا عليه قبل حلول شهر رمضان ومنها مايلي: