9 نصائح لتعديل دورة النوم بعد رمضان

انقضى شهر رمضان الكريم بكل خيراته ونفحاته التي ينتظرها المسلمون من العام للعام، ولكن ليس معنى انتهاء شهر رمضان العودة سريعًا لممارسة نمط حياتنا قبل حلوله، والنوم من أكثر المشكلات التي تواجه الناس، نظرًا لتغيير الروتين اليومي ونمط الحياة ومواعيد النوم والاستيقاظ للسحور والعمل.
يمكن العمل على تعديل شكل النوم خلال أيام إجازة عيد الفطر وقبل العودة مرة أخرى لممارسة أعمالنا، ويعد تنظيم النوم من الأشياء السهلة الممتنعة، ولكن ببعض الخطوات البسيطة يمكن العودة لما كنا عليه قبل حلول شهر رمضان ومنها مايلي:
- تجنب أخذ قيلولة أثناء النهار.
- الاستحمام بماء دافئ يهدى الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.
- محاولة التعرض للشمس نهارًا، لضبط الساعة البيولوجية في الجسم.
- النوم في غرف هادئة الإضاءة والبعد عن أي وسائل تكنولوجية حديثة.
- تجنب الكافيين على الأقل قبل النوم بساعتين.
- تحديد موعد ثابت للنوم لهيئة المخ على تعديل المواعيد.
- تناول الوجبات الدسمة أثناء النهار حتى لا تؤثر على صحة الفرد ليلًا.
- شرب الأعشاب المهدئة للأعصاب كالينسون والبابونج.
- يمكن الاستعانة في الأيام الأولى ببعض مكملات الميلاتونين، التي تساعد في تنظيم دورة النوم، ولكن ينبغي أن يكون بعد استشارة الطبيب خصوصًا لأصحاب الأمراض المزمنة.